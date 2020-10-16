Simav’ın 4 beldesinde eğitim-öğretine 14 ara verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa, Çitgöl, Kuşu ve Güney beldelerinde, Korona virüs (Covid19) artışı nedeniyle yüz yüze eğitimöğretime 14 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Simav İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamada, Naşa, Çitgöl, Kuşu ve Güney beldelerinde çok sayıda Koronavirüs (Covid19) vaka oluşu, vaka sayısının çok sayıda temaslısı oluşu nedeniyle, vakanın artmak eğiliminde olduğu gerekçesiyle okulların 14 gün açılmayacağı, anasınıfları, İlkokul, Ortaokul ve Kuşu Çok Programlı Lisesi’nde 14 gün süreli eğitime ara verileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.