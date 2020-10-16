Jandarmadan sıkı denetim

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Hacıkebir köyünde kurulan pazarda Jandarma ekipleri tarafından Korona virüs (Covid19) denetimleri yapıldı.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''İlçemize bağlı Hacıkebir köyümüzde bakkal, kahvehane ve pazar esnafları denetlemesi, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Pazar yerinde vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza pandemi ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Köylerimizdeki vatandaşlarımızı pandemi konusunda uyarmaya devam ediyoruz. Ayrıca salgın hastalığıyla mücadele kapsamında karantinadaki vatandaşlarımızın filyasyon denetimi, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilmektedir'' dedi.

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