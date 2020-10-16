Tarım arazilerinin korunması için resmi başvuru

Kütahya’nın Simav ilçesinde yeni sanayi sitesinin yeri için teklif edilen Gökçeler köyündeki ‘Tarım Arazileri Koruma Komisyonu’nun, ilk resmi müracaatlarını Kütahya’da başlattığı bildirildi.

Simav’ın Gökçeler Köyü Muhtarlığı ve köyün tarım arazilerini koruma komisyonu, hazırladıkları dosya ile Kütahya’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler.

Gökçeler köyü tarım arazilerini koruma komisyonu başkanı Cemal Tanrıkulu, köylerindeki verimli tarım arazilerinin, yeni sanayi sitesi projesi için teklif edilen yerler arasında olmasından dolayı endişe ve rahatsızlık duyduklarını ifade etti. Tanrıkulu “ Küyahya ziyaretimiz kapsamında ilk olarak İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Belediye Başkanı Prof.Dr. Alim Işık, Tema Vakfı İl Başkanı Mustafa Satılmış ve İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ile görüşerek, Gökçeler köyünün ekonomisinde önemli yeri olan verimli tarım arazilerinin durumunu anlattık. Kütahya Valisi Ali Çelik ile yaklaşık 1 saatlik görüşmemiz sonunda, söz konusu verimli arazilerin üzerine sanayi sitesinin kesinlikle yapılmayacağı sözünü aldık. Köylülerimizden oluşan komisyonumuzun ortaya koyduğu birlik ve beraberlik, hepimizi heyecanlandırdı ve sevindirdi. Köyümüzün, tarımın ve toprağın sesi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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