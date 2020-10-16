Kütahya'da kaçak sigara ve sahte içki operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da kaçak sigara ve sahte içki operasyonu

DHA

Kütahya'da kaçak sigara ve sahte içki operasyonu


Oğuzhan KILIÇTuna İŞLEYEN/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 3 bin adet kaçak sigara ile 95 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.Ş. isimli şüphelinin evinde sahte içki ürettiğini tespit etti. Mahkeme kararıyla evi takibe alarak baskın yapan polis ekipleri 95 litre sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Operasyonda yakalanan N.Ş. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü.
3 BİN ADET KAÇAK SİGARA BULUNDU
Öte yandan polis ekiplerince Alipaşa Mahallesinde bir iş yerine yapılan baskında ise 3 bin adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi. İş yeri sahibi H.Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN
2020-10-16 20:56:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Temaslı kişileri bildirmeyen korona hastalarına soruşturma
YEREL HABERLER Temaslı kişileri bildirmeyen korona hastalarına ...
Temaslılarını bildirmeyen 2 kişiye savcılık soruşturması
YEREL HABERLER Temaslılarını bildirmeyen 2 kişiye savcılık ...
Kütahya’da ziyaretlere ve toplu faaliyetlere 15 gün kısıtlama
YEREL HABERLER Kütahya’da ziyaretlere ve toplu faaliyetlere 15 gün ...
Hafif ticari araç takla atıp, ters döndü: 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç takla atıp, ters döndü: 4 yaralı
Domaniç'te trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Domaniç'te trafik kazası: 5 yaralı
Kaymakam Karadağ: “Kurallara uymada daha dikkatli olmalıyız”
YEREL HABERLER Kaymakam Karadağ: “Kurallara uymada daha dikkatli ...
Kaymakam Soylu, kitap okuma kampanyasına katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Soylu, kitap okuma kampanyasına katıldı
Müdür Keskin: “Orman yollarımızın ömrünü sanat yapıları ile uzatıyoruz”
YEREL HABERLER Müdür Keskin: “Orman yollarımızın ömrünü sanat ...
İçme suyu için belediye vatandaş işbirliği
YEREL HABERLER İçme suyu için belediye vatandaş işbirliği
Çavdarhisar'da okul servislerine denetim
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da okul servislerine denetim
Müdür Başyiğit, Kütahya Lisesi'ni inceledi
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, Kütahya Lisesi'ni inceledi
Parke taşında rekor
YEREL HABERLER Parke taşında rekor
Kocayayla'ya kır lokantası
YEREL HABERLER Kocayayla'ya kır lokantası
DPÜ’de Türkçe Yeterlilik Sınavları başladı
YEREL HABERLER DPÜ’de Türkçe Yeterlilik Sınavları başladı
Ceviz İşleme Tesisi hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Ceviz İşleme Tesisi hizmete sunuldu
Tarım arazilerinin korunması için resmi başvuru
YEREL HABERLER Tarım arazilerinin korunması için resmi başvuru
Belediye binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları asıldı
YEREL HABERLER Belediye binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları ...
Başkan Biçer: "Yerli ve milli teknolojiye destek vereceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Biçer: "Yerli ve milli teknolojiye destek ...
Hisarcık MYO’dan Oryantasyon Programı
YEREL HABERLER Hisarcık MYO’dan Oryantasyon Programı
Jandarmadan sıkı denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan sıkı denetim
Simav’ın 4 beldesinde eğitim-öğretine 14 ara verildi
YEREL HABERLER Simav’ın 4 beldesinde eğitim-öğretine 14 ara verildi
Temaslıları bildirmedi, savcılık soruşturma başlattı
YEREL HABERLER Temaslıları bildirmedi, savcılık soruşturma başlattı
Covid-19 hastasına yalan beyandan soruşturma açıldı
YEREL HABERLER Covid-19 hastasına yalan beyandan soruşturma açıldı
2 çocuk annesi, devlet desteğiyle 5 yılda sera sayısını 17´ye çıkardı
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi, devlet desteğiyle 5 yılda sera ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X