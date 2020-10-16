Kütahya'da kaçak sigara ve sahte içki operasyonu

Oğuzhan KILIÇTuna İŞLEYEN/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 3 bin adet kaçak sigara ile 95 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.Ş. isimli şüphelinin evinde sahte içki ürettiğini tespit etti. Mahkeme kararıyla evi takibe alarak baskın yapan polis ekipleri 95 litre sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Operasyonda yakalanan N.Ş. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü.
3 BİN ADET KAÇAK SİGARA BULUNDU
Öte yandan polis ekiplerince Alipaşa Mahallesinde bir iş yerine yapılan baskında ise 3 bin adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi. İş yeri sahibi H.Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN
2020-10-16 20:56:37
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