Kaymakam Çiçek: ''Vatandaşlarımızın yol için arazilerini bedelsiz bağışlaması takdire şayandır''

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Eğrigöz ve Yağcık köylerini ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Ziyarete, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Adem Tuncel eşlik etti. Eğrigöz köyünde yol çalışmasını yerinde inceleyen Çiçek, İl Özel İdaresi çalışanlarına kolaylıklar dileyip, ekip başı Mehmet Karakaya dan bilgiler aldı, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

İl Özel İdaresi onarım programında yer alan Eğrigöz köyünün 6 kilometre uzunluğundaki yolunda alt yapı ve genişletme çalışması yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Kaymakam Çiçek, ''Köy yollarının genişletilmesi adına yapılan çalışmada, güzergahta bahçe ve tarlası bulunan vatandaşların arazilerini yol için bedelsiz bağışlamaları da takdire şayandır. Yolun tamamlanması ile birlikte vatandaşlarımıza daha güvenli, daha kolay ve daha rahat ulaşım imkanı sağlanmış olacaktır. Bu vesileyle, onayları, emek ve destekleri olan, başta Kütahya Valiliğimiz olmak üzere, Kütahya Milletvekillerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimize, İl Genel Meclis Başkanımıza, İl Genel Meclis üyelerimize ve emeği geçen, katkısı olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Yağcık köyünü ziyaret eden Kaymakam Çiçek, burada Köy Muhtarı Tahsin Sarızeybek ve vatandaşlarla bir araya geldi. Köy muhtarından genel bilgiler alan Çiçek, vatandaşlarla da hasbihal ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Yağcık köyü ile özdeşleşmiş, önemli bir gelir kaynağı olan pekmez üretimi hakkında da bilgiler alan Çiçek, çeşme ve akarın bulunduğu pekmez kaynatılan yerde incelemelerde bulunup, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

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