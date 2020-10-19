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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çavdarhisar'da sıkı denetim

İHA

Çavdarhisar'da sıkı denetim

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı.
Denetimlere Çavdarhisar İlçe Kaymakamı Armağan Yazıcı, Belediye Başkanı Halil Başer ve kolluk kuvvetleri katıldı.
Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ''Mart ayından bu yana ülkemizi etkisi altına almış olan Korona virüs pandemi sürecinde bütün ülke sathında olduğu gibi ilçemizde de denetimlerimizi gerçekleştirmiştik. Gelinen bu süreç içerisinde İçişleri Bakanımızın talimatı ile Korona virüse karşı oluşabilecek rehaveti engellemek, vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin almış olduğumuz tedbirlere dikkatli bir şekilde riayet etmelerini sağlamak ve bilinçlerini artırmak maksadıyla en kapsamlı denetimimizi gerçekleştirdik. Bu kapsamda ilçemizde yer alan lokantalar, restoranlar, pazar yeri, kahvehane, kıraathane, dernek ve lokaller, kafeler, pastaneler, marketler, ulaşım araçları ve Korona virüse davet çıkarabilecek sosyal ortamların denetimini en yüksek hassasiyetle yerine getirdik'' dedi.

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