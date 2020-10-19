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Doğa ve fotoğraf tutkunları, Domaniç´te sonbahar renklerini görüntüledi

DHA

Doğa ve fotoğraf tutkunları, Domaniç´te sonbahar renklerini görüntüledi


Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sonbaharın gelişiyle birlikte dağlarda görülen renk cümbüşü, fotoğrafçı ve doğa sporları tutkunlarının ilçeye gelmesini sağladı.
Domaniç ilçesinde sonbaharın gelişi, renk cümbüşü oluşturdu. Oksijen zenginliği ile dikkat çeken Domaniç dağlarına fotoğrafçılar, profesyonel doğa sporları ekipleri ve Off-Road sporcuları akın etti. Yanlarında getirdikleri çadırlarda kamp kuran ziyaretçiler hem doğanın keyfini çıkardı hem de manzarayı fotoğrafladı. Yaklaşık 210 kişinin 3 gün olarak planladığı program, Türkiye´nin 210´uncu Tabiat Parkı olan Topukyayla Tabiat parkı ve Kocayayla mesire alanında yapıldı. Ekip lideri İsmail Saraç tarafından düzenlen organizasyonda Domaniç Kaymakamlığı ve Domaniç Belediyesi de katkı sağladı.
Fotoğrafçı Hakan Karayaşar, Türkiye´nin çok çeşitli noktalarından ünlü fotoğrafçılar ile birlikte Domaniç dağlarına geldiklerini ifade ederek, "Bizlere Domaniç dağlarından çok fazla bahsettiler. Bizde bu fotoğraf karelerine hem sosyal medyalarımızdan hem de görüntü izlenebilecek noktalardan paylaşmak istiyoruz. Domaniç´i duyurmak istiyoruz. Açıkçası gelirken `hayaller Dominik gerçekler Domaniç´ espirilerini yapıyorduk ama bence Dominic Domaniç´in yanında gözyaşları içinde kalır" dedi. Altın Kare Fotoğraf ve Sinema Derneği kurucusu Mustafa Bayram ise çok güzel bir kamp yaşadıklarını kaydederek, "Bahsedilenin çok üstünde doğa güzelliği var. Bizde bunu tüm Türkiye´ye tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Ekip lideri İsmail Saraç, da her yıl sonbaharda yaptıkları Domaniç kampını geçen yıl tırtıllardan dolayı yapamadıklarını hatırlatarak şunları söyledi:
"Bu yıl müthiş bir kalabalık ile kampımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık 210 kişi 2 gece 3 gündüz Domaniç dağlarını gezdik. Topukyayla tabiat parkında kampımızı yaptık. Kaymakamlığın ve belediyemizin destekleri ile yemeklerimizi ve kahvaltılarımızı yaptık. Türkiye´nin değişik yerlerinden doğa sporları, profesyonel fotoğrafçılar, Off-Road ekiplerimiz geldi. Büyük firmaların stantları açıldı. Çok güzel iki gün geçirdik. Seneye yine Domaniç´te kampımızı geleneksel olarak devam ettireceğiz. Pandemi döneminde güzel stres attık."Kampta yer alanlar hem doğada yürüyüş yaparken hem de renk cümbüşünü fotoğrafladı. DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT
2020-10-19 17:06:29

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