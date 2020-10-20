Simav’da Zabıta Müdürlüğü’nden gramaj denetimi

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Kütahya’nın Simav ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından, unlu mamul üretim yapan işletmelerde ekmek gramaj denetimi yapıldı.

Kontroller hakkında bilgi veren Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, vatandaşlara gıda ürünlerinde kaliteli ve sağlıklı hizmet verilmesi amacıyla denetim yaptıklarını belirtti. Başkan Biçer, “İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Koronavirüs (kovid 19 ) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz fırıncı, market ve büfelerdeki ekmeklerin gramajlarını, poşetlenmesini denetledi. Esnaflarımıza maske mesafe ve temizlik uyarıları yapıldı” dedi.

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