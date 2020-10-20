AK Parti heyeti Gökçeler köyünde

Kütahya’nın Simav ilçesinde yeni sanayi sitesinin yapımı için teklif edilen yerlerden biri olan Gökçeler köyünde, istişare toplantısı düzenlendiği bildirildi. Tarım arazilerini korumak amacıyla Gökçeler köyünde oluşturulan komisyon, Muhtar Süleyman Sabak ve çok sayıda köylünün hazır bulunduğu istişare toplantısına, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, İl Genel Meclisi üyeleri Kahraman Aktay ve Ali Osman Ergün katıldı.

Gökçeler Köyü Tarım Arazilerini Koruma Komisyonu Başkanı Cemal Tanrıkulu, köylerindeki verimli tarım arazilerinin, yeni sanayi sitesi projesi için teklif edilen yerler arasında olmasından dolayı endişe ve çekincelerinin olduğunu belirtti. Tanrıkulu, yetkililerle görüşmelerin devam etmesini istediklerini ifade etti.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Gökçeler köyümüze giderek ekonomi ve istihdam açısından Simav ve bölgemize büyük bir ivme kazandıracak olan, bölgemizin en büyük yatırımları arasında yer alan, yeni oto sanayi alanı ile ilgili karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk.Büyük ve bir o kadar kıymetli olan yatırımın Simav’a ve bölgeye hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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