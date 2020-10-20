İtfaiye ekiplerine tatbiki eğitim

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve DPÜ AFAMER iş birliğinde belediyelerin itfaiye hizmetlerinde görevlendirdiği 152 personele tatbikatlı eğitim verilecek.

Vali Ali Çelik, Kütahya Valiliği koordinesinde hayata geçirilen çalışma kapsamında 28 belediyede görevli 152 itfaiye personelinin söndürme, kurtarma, koruma, trafik kazalarına müdahale, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer), ilk yardım, orman yangınlarına müdahale konularında tatbikatlı eğitim göreceğini söyledi.

Vali Çelik; belediyelerde mevcut durum analizi, ihtiyaç tespitleri, 112 Acil Çağrı Merkeziyle koordinasyonunun sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü, Ekim ayı içerisinde eğitimlere başlanacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.