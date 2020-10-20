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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İHA

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 608 gram kubar esrar ve 11 gram kenevir tohumu ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oysu köyünde bulunan Ekrem D. (31) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı ile ilgili istihbari bilgi aldı.Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ekrem D.'ye ait evde yapılan aramada, çatı kısmında çarşaf üstüne kurutmak için serilmiş 4 kilo 608 gram kubar esrar, 11 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu içmede kullanılan 1 adet aparat ele geçirildi. Ev sahibi Ekrem D. ve evde yanında bulunan K.Ö. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki sorgu işlemlerinin tamamlamasının ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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