Evin çatısında 4 kilo esrar kuruturken yakalandılar



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) KÜTAHYA´nın Altıntaş ilçesinde, jandarma ekiplerince baskın yapılan köy evinin evin çatısında, kurutulmak için serilmiş 4 kilo 608 gram kubar esrar ve 11 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 2 kişi de gözaltına alındı.

Kütahya Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altıntaş ilçesinin Oysu köyünde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Altıntaş Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile köy evine operasyon düzenleyen KOM Şubesi ekipleri, kurutulmak için evin çatı katında çarşaf üzerine serilmiş 4 kilo 608 gram kubar esrar, 11 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu içmede kullanılan 1 aparat ele geçirdi. Ev sahibi E.D. ve yanında bulunan K.Ö. de gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Altintaş Oğuzhan KILIÇ

2020-10-21 10:11:01



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