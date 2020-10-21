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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Restore edilen Kütahya Ulu Cami ibadete açılıyor

İHA

Restore edilen Kütahya Ulu Cami ibadete açılıyor

Kütahya’nın simgelerinden olan tarihi Ulu Caminin, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen restorasyonun ardından Cuma günü ibadete açılacağı bildirildi.
639 yıllık tarihi Ulu Cami, yaklaşık iki ay süren restorasyonun ardından Cuma Günü ibadete açılacak. Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen tadilat ile caminin kubbe kurşunu, taban döşemesi tamamen değişirken, cami tabanı onarıldı. Tarihi cami yenilenen halısıyla güzel bir görünüme kavuştu.
Yetkililer, Ulu Cami’nin dışındaki onarımların devam edeceğini, bu arada yapının dışarıdan su almaması, taş erimelerinden korunması, yağmur ve kar sularından etkilenmemesi için çalışmaların sürdüğünü belirttiler.

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