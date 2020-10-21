Milletvekili Kasap'tan Tavşanlı Belediyesi'ne tepki

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tavşanlı Belediyesi'nin mahalle olan köylerin yol ihtiyacına cevap vermediğini ileri sürdü.

Mecliste Tavşanlı Belediyesi’ni eleştiren Ali Fazıl Kasap, “Belediye yolları yapmıyor. Küçük Sanayi esnafı, alt yapısı tamamlanmamış yeni sanayi sitesine taşımaya zorluyor” dedi.

Kasap, "Tavşanlı ilçemizde mahalle olan köyler ciddi sıkıntı içerisindedir. Belediye yolları yapmıyor. Mahalle olan köyler zor durumda.Çardaklı, Dedeler, Ürgündü, Domaniç yolları perişan vaziyettedir. Tavşanlı Belediyesi zor pandemi şartlarında Küçük Sanayi esnafını, alt yapısı tamamlanmamış yeni sanayi sitesine taşımaya zorluyor. Orman kanunları değil rıza ve adil şekilde taşıma gerçekleşmesi, kentsel dönüşümün bu şekilde yapılması gerekiyor. Acilen Kütahya'nın ilçelerine ve mahalleye dönüştürülen köylerine dönük sorunlar çözülmelidir" ifadelerini kullandı.

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