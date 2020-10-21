Simav'da uyuşturucu ve uyarıcı madde operasyonu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, uyuşturucu uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eynal Kaplıcaları yolu üzerinde şüpheli bir araçta yaptıkları aramada, İ.A. isimli şahıs 150 gram esrar maddesi ile yakalandı. Şahsın Adli makamlara teslim edildiği ve gözaltına alındığı bildirildi.

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