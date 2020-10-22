Mesire alanına ‘Kış eğlence parkuru’ projesi

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’a 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Mesire Alanı için, Simav Belediye Başkanlığı tarafından kış eğlence parkuru projesi hazırlandığı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Gölcük mesire alanının, önemli bir turizm merkezi haline getirilmesi için proje hazırlıklarının devam edeceğini belirtti. Başkan Biçer “ Kütahya Valisi Ali Çelik, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Ak Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve Simav Belediyesi Meclis Üyesi Şener Kazcıoğlu ile birlikte, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ı ziyaret ettik. Gölcük yaylası mesire alanı içinde yapılmasını planladığımız kış eğlence parkuru projesiyle ödenek talebimizin yer aldığı dosyayı teslim ettik. Destekleri için Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’a, bizleri yalnız bırakmayan Kütahya Valisi Ali Çelik’e, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve Ak Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

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