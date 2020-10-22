Aslanapa'da çiftçilere ''Basınçlı sulama sistemleri'' kursu

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR tarafından ilçeye bağlı Adaköy'de çiftçilere yönelik “Basınçlı sulama sistemleri” kursu açıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Tarımda verimin arttırılması için sulama şarttır. Son yıllarda özellikle İlçemizde sulanan tarım alanları bir hayli artmış ve çiftçilerimiz bu sayede şeker pancarı ve mısır gibi tarımsal ürünleri daha fazla yetiştirmeye başlamışlar ve bu onlar için iyi bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Sulamanın doğru bir şekilde yapılması hem üründe verim ve kaliteyi arttıracak hem de sudan tasarruf sağlayacaktır. Bu sayede hem çiftçilerimiz hem de Türkiye ekonomisi kazanacaktır. Bu amaçla açtığımız kursumuz toplam 80 saat sürecektir'' ifadeleri kullanıldı.

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