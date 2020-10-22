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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi

İHA

Kütahya'da Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi

Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden yaklaşık 85 araştırmacının katıldığı 4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde başladı.

DPÜ GSF Ahmet Yakupoğlu Amfisinde düzenlenen ve 2 gün sürecek kongrenin açılış programına, Kütahya Valisi Ali Çelik, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, bazı daire müdürleri ile akademisyenler katıldı.

4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’nin Kütahya ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ali Çelik, “Dumlupınar Üniversitemiz ve Sağlık Bilimleri Üniversitemiz Kütahya için büyük bir değer. Huzur ve güven şehri Kütahya’mızda bilimsel çalışmaların artmasına vesile olmalarından dolayı şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Bilimsel bilginin değeri çok önemli"
Yaşamın içinde herhangi bir şeyin tesadüfen olmadığı, yaşamın bizatihi kendisinin bile bir sistem içerisinde aktığını ifade eden Vali Çelik, “Hem doğadaki olaylar hem de kişisel yaşamımızda karşılaştığımız her şeyin idrakiyle hayatımızı devam ettiriyoruz. Her olay, her konu birbiriyle ilişkili ve kendi içinde bir düzene sahip. Bu düzen içerisinde parçalar tek başına bir anlam ifade etmiyor, eksik kalıyor. Yaşam; Mevlana’nın Mesnevi’de anlattığı 'Karanlıktaki Fil' hikâyesinde olduğu gibi herkesin kendi hissettiği, dokunduğu, anladığı ve idrak edebildiği kadar. Bütünü görmemiz için anlamamız ve alternatifleri analiz etmemiz gerekir” diye konuştu.

Prof. Dr. Erbaş: "Din ile bilim arasında bir ayrışma söz konusu değildir"
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, konferansa video mesaj gönderdi. Hazreti Muhammed'e (SAV) indirilen ilk ayette Allah'ın, kendisini "Halik" sıfatıyla tanıttığını belirten Erbaş, İslam düşüncesine göre kainattaki her şeyin tek ve üstün kudret sahibi bir yaratıcı tarafından vücuda getirildiğini ifade etti. Erbaş, bunun da sınırsız ilmi ve iradesiyle evreni ve içindekileri bir ölçü ve düzen içerisinde kolaylıkla var edip her an bir yaratma halinde olan, kendisinden başka hiçbir yaratıcı olmadığını çeşitli misal ve delillerle beyan eden Allah olduğunu dile getirerek, "Buna göre insanı ve kainatı yaratan yüce Allah, bütün sebeplerin üstünde bulunan yegane müsebbiptir. Hal böyleyken İslam'ın 'yaratılış' fikrine karşı alternatif bir varoluş modeli iddiasıyla ortaya çıkan, bilimsel bir realite gibi kabul edilip sıkça gündeme getirilen her türlü düşünce ve ideoloji tepkiseldir, rasyonel açıdan da problemlidir" dedi.

Batı merkezli bilginin bugün insanı ve hayatı dizayn ettiğini söyleyen Erbaş, bu anlayışın "İnsanEvrenAllah" tasavvurunda var olan ciddi kriz ve paradoksların, bütün insanlığı derin bir çıkmaza doğru sürüklediğini herkesin gördüğünü ifade etti. Erbaş, buna karşılık İslam dünyasının da son asırlarda yaşanan gelişmeleri ve olayları gereği gibi analize ve eleştiriye tabi tutamadığını ifade ederek, "İlmin tüm yönlerini teşvik eden İslam'ın, bu olguları birbirine muarız kabul etmesi düşünülemez. Aynı şekilde din ile bilim arasında bir ayrışma da söz konusu değildir. Bu meyanda İslam tarihinin hiçbir döneminde bilginin bugünkü manada 'İslami olanı/olmayanı' şeklindeki bir tasnife tabi tutulmadığının da altını çizmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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