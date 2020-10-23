Kaymakam Çiçek 'EBA' sınıfını inceledi

Kütahya Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Ashaboğlu Ortaokulu ‘Z’ Kütüphanesinde oluşturulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) bölümünde öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Çiçek’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen'de eşlik etti.

Emet Ashaboğlu Ortaokulu Müdürü Mustafa Tanrıver, Müdür Yardımcısı Nezih Sürücüoğlu tarafından karşılanan Çiçek, müdür odasında yaptıkları değerlendirme toplantısında okulun genel durumu hakkında bilgiler alıp, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Daha sonra okulun ‘Z’ (Zenginleştirilmiş) Kütüphanesinde oluşturulan (EBA) bölümünde öğrencilerle bir araya gelen, onlarla tek tek hasbihal eden Kaymakam Çiçek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Uzaktan eğitime katılma imkanı bulan, bilgisayar ve internetten eğitimleriyle ilgili alanlarda yararlanan öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Çiçek, “Sizlerin, daha doğrusu bütün öğrencilerimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde, donanımlı olarak hazırlanmaları için eğitime büyük önem veriyoruz. Emet Kaymakamlığı olarak okullarla ve eğitimle ilgili her türlü projeye destek vermekte, birer birer uygulamaya koymaktayız. Çok güzel sonuçlar aldık, almaya da devam edeceğimize inanıyorum. Bu anlamda sizlere verilen imkanları iyi değerlendiriniz. Geleceğe yönelik hedef ve ufkunuzu yüksek tutup, heyecan ve umudunuzu diri tutunuz. Özellikle çok kitap okuyunuz. Kitap okumayı alışkanlık haline getiriniz. Sürekli bilginin peşinde, gelişmelerin takipçisi olunuz. Bütün bu imkanları, teknolojiyi size fayda getirecek, geleceğinize ışık tutacak şekilde kullanmaya özen gösteriniz“ dedi.

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