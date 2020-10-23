Aslanapa’da katı yakıtlı kalorifer ateşçiliği kursu açıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen katı yakıtlı kalorifer ateşçiliği kursunda başarılı olan kursiyerlere belgeleri verildi.

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından kursla ilgili yapılan açıklamada, ''Kurumumuz bünyesinde açılan ''Katı yakıtlı kalorifer ateşçiliği'' kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ertaş, Şube Müdürü Orhan Şaybak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Murat Serkan Gönen ve Kursiyer Öğretmeni Makine Mühendisi Mehmet Saraydar tarafından kursiyerlere teslim edildi. Kursiyerlerimize yeni bir meslek edindirmek amaçlayan bu faaliyetlerimize devam edeceğiz'' ifadeleri kullanıldı.

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