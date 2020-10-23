Kütahya cezaevinde yangın (1)

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA E Tipi Kapalı Cezaevi´nde mahkumların bulunduğu bölümde yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği yangınla ilgili bölgeye çok sayı çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-10-23 11:24:42



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