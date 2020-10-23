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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ, Çinili Cami’yi yıkmadan güçlendirecek

İHA

DPÜ, Çinili Cami’yi yıkmadan güçlendirecek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenen Çinili Cami Çalıştayı’nda konuşan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya’nın sembol yapılarından Çinili Cami’nin yıkılmadan olduğu yerde yenileneceğini ve çalışmalara en kısa sürede başlanacağını söyledi
Güzel Sanatlar Fakültesinin Ahmet Yakupoğlu Amfisinde düzenlenen çalıştaya Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Alim Işık, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık ile Çinili Cami Bilim Kurulu Üyelerinde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Barış Binici, Prof. Dr. Erdem Canbay ve Doç. Dr. Mustafa Tolga Yılmaz ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Altunel katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Kazım Uysal, “Ben dünyayı meyve veren bir ağaca benzetirim. Ahmet Yakupoğlu da bu ağacın en güzel meyvelerinden biridir ve Kütahya’mıza nasip olması bizim için şanstır, medarı iftiharımızdır. Kütahya denince akla gelen ilk yapılardan biri Çinili Cami’dir. Çinili Cami deyince ise akla Ahmet Yakupoğlu gelir” dedi

“Yakupoğlu'nun resimlerini, eserlerini, evini, camisini korumak önemli”
Rektör Uysal,” Biz, eserlerinin büyük kısmını Üniversitemize bağışlayan Ahmet Yakupoğlu’nun eserlerini korumaya azmettik, gayret ettik ve gayret etmeye de devam ediyoruz. Fikir ayrılıkları olabilir, bu gayet normal, çünkü insanız ve farklı farklıyız. Ancak biz bilimin ve aklın gösterdiği çerçevede bir orta yol bulabiliriz. Burada o yolu bulabilmek için toplandık. Yakupoğlu'nun resimlerini, eserlerini, evini, camisini korumak önemli. O Kütahya'yı nasıl çizdiyse Kütahya'yı öyle korumak çok daha önemli. Onun fikirlerini korumak, yaşantısına ve tarzına sahip çıkmak çok daha önemli. Biz onun eserlerini, fikir dünyasını korumak için azmettik, sabır gösterdik. Bunun için bugüne kadar Çinili Cami için neler yaptığımızı biliyorsunuz. Çinili Cami ile ilgili sadece ‘Ne yapalım’ sorusuna yanıt bulmak için 500 bin TL’ye yakın para harcadık. Bilim kurulları oluşturduk, raporlar yazdırdık ve bugünkü noktaya geldik” ifadelerini kullandı.

“Buradan çıkan sonuç ne olursa olsun kabulümüz”
Uysal, “Raporlar ortaya kondu ama son bir kez de şu an görev yapan Bilim Kurulumuza danışmak istedik ve bugün onlar da raporlarının sonucunu açıklayacaklar. Buradan çıkan sonuç ne olursa olsun, aklın bilimin ve istişarenin sonucu olacaktır ve bizler istesek de istemesek de buradan çıkan sonuç bizim kabulümüzdür” diye konuştu.

“Çinili Cami’yi yıkmadan restore etmemiz mümkün”
Bilim Kurulunun hazırladığı raporu açıklamak üzere kürsüye gelen Çinili Cami Bilim Kurulu Üyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Binici, yaptığı sunumda kurulun oluşturulmasının ardından yapılan çalışmaları sıraladı. Çinili Cami’nin tarihi ve Kütahya için öneminden söz eden Barış Binici, yapının bugünkü durumu, zemin incelemesi, güçlendirme ilkeleri ve nasıl yapılacağı, minarenin durumu ve güçlendirilebilirliği, şev stabilitesinin gerekliliği ve restorasyonun nasıl uygulanacağı konusunda katılımcılara bilgi verdi.
Binici, elde edilen veriler ve uygulanacak teknikler ışığında Çinili Cami’nin restore edilebilmesi için yıkılmasının zorunlu olmadığını, yapının zemininde iyileştirmeler yapılabileceğini, yapının içinde ve planlanan ve yetkili kurullarca onaylanmış güçlendirme çalışmalar konusunda hemfikir olduklarını yapının kubbesinin yapılacak bir kasnakla birlikte içerden desteklenerek kolonlara bağlanabileceğini söyledi.
Binici, kurul üyeleri olarak Çinili Cami’nin minaresinin ise yapıya çok yakın olması ve temelde çalışma yapabilmek için yeterli alanın olmaması nedeniyle ve olduğu yerde yenilenebilmesinin mümkün olmadığını konusunda da hemfikir olduklarını ifade etti.
Geçmişte Çinili Cami Bilim Kurulu üyeliği yapan Prof. Dr. Cengiz Işık, elde edilen sonuçtan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

“İnsanların karşısına ‘Çinili Camiymiş” gibi bir yapıyla çıkamazdık”
Yapının yıkılım yeniden yapılamasına başından bu yana karşı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Işık, “Çinili Cami’nin çok sayıda yıkım kararına rağmen bugün olduğu yerde yenilenerek ayakta kalabileceğine dair rapor verilmesi, oluşturulan kamuoyu hassasiyeti sayesindedir. Bu bir gönül işi, biz Ahmet Yakupoğlu’nun Çinili Camisi'ni yıkıp yerine ‘Çinili Camiymiş’ gibi bir yapı koyup insanlara da ‘Bu Çinili Cami’ diyemeyiz. Bilim Kurulu üyelerine bu hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Sizden minare konusunda da hassasiyet rica ediyorum. Minarenin de korunabilmesi için mümkün olan her yönteme açığız. Yeter ki ‘Yıkıp yeniden yapalım’ demeyelim. Burayı Ahmet Yakupoğlu’nun Çinili Camisi olarak koruyalım” şeklinde konuştu.
Bilim Kurulu üyelerinden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Altunel ise konuşmasında yapının üzerinde bulunduğu zeminiyle ilgili bilgiler aktardı.

“Çalışmalara hemen başlanmalı”
Proje ile ilgili yapılan tüm çalışmaları yer bilimleri açısından bir eksiklik olup olmadığını büyük bir titizlikle incelediklerini belirten Prof. Dr. Erhan Altunel, “Maden Tetkik Aramanın deprem haritasındaki bilgiye göre Kütahya’nın merkezinden geçen faylardan birinin Çinili Cami’nin çok yakınında. Kütahya yakın zaman önce, 2011’de Simav’da yaşanan bir depremi atlattı. 5,9 büyüklüğünde ve üst yapıyı etkileyen böyle bir depremin Kütahya’da bir kez daha olmayacağını kimse garanti edemez. Bu nedenle bugün burada alacağımız karar ne olursa olsun, yapıyı kaybetme riskini ortadan kaldırmak için alınacak kararın hemen uygulamaya geçmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Minarenin farklı yöntemlerle korunabilmesi mümkün”
Çalıştayın Çinili Cami’nin minaresinin nasıl kurtarılabileceğinin konuşulduğu tartışma bölümünde Vali Ali Çelik, “Sorunun çözülmesi adına Rektörümüzün herkesin bir araya getirmek için gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz. Minarenin insan hayatını tehlikeye atmadan kurtarılması mümkünse bunun yapılabilirliğini konuşmamız lazım. Kurul üyelerinin bu projedeki hassasiyetini görüyorum. Minare konusunda da görüşlerini merak ediyorum. Bu konuda da neler yapabileceğimizi belirleyerek bir an önce uygulama projesini hazırlayıp ve çalışmalara başlamamız gerekiyor. Kütahya halkının gözü Çinili Cami’ de. Halkımız bir an önce caminin açılması yönünde bir beklenti içinde” dedi.
Kurul üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Tolga Yılmaz’ın minarenin temeline girilmesi için yeteli alanın olmaması ve burada riski göze alarak yapılacak çalışmanın caminin ana yapısını da olumsuz etkileyebileceğini bu yüzden minarenin olduğu yerde bir güçlendirilmesi yerine taşıma ya da askıya alma gibi farklı güçlendirme tekniklerinin uygulanabileceğini ifade etti.
Çalıştayın kapanışında konuşan yapan Rektör Kazım Uysal, ortaya çıkan sonuçtan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

“Çinili Cami artık DPÜ’nün sorumluluğunda”
Uysal,” Bu kadar önemli ve hassas bir toplantıda bu kadar suhuletli bir toplantı olmasından memnuniyet duyuyorum. Çinili Cami’nin yıkılmadan yenilenebilmesi konusunda gerek bilim kurulu üyeleri gerek şehrimizin yönetimi gerekse de Üniversite olarak bizler hemfikiriz. Ortaya çıkan bu sonuçtan da büyük memnuniyet duyuyoruz. İyi ki, bu konuda diretmiş, bu yapıyı olduğu gibi koruma konusunda emek harcamışız. Başlıyoruz! Artık bu yapı Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin sorumluluğunda. Çinili Cami projesini hızla hayata geçireceğiz. İşin ehli olan kişiler bunun süresinin ne kadar olacağını açıklayacaklardır. Biz de kamuoyunu sürekli olarak bilgilendireceğiz. İnşallah Çinili Cami’yi en kısa sürede Kütahya’ya kazandırmayı ümit ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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