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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tırın çarptığı geyik telef oldu

İHA

Tırın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde aniden yola çıkarak seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu.
Edinilen bilgiye göre Çavdarhisar ilçesi Avşar köyü yol ayrımına 50 metre mesafede bir geyik, aniden yola çıkarak 26 LE 171 plakalı tırın kasasına çarptı. Çarpma sonucu geyik telef oldu. Olay yerine gelen jandarma, tır şoförü M.A. ile görüşüp görgü tanıklarının ifadesini aldı. Telef olan geyik, jandarma tarafından Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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