Simav’ın ‘Bebek Kütüphanesi’ne ilk adım

Kütahya’nın Simav ilçesinde yapımı tamamlanan Kültür Merkezi bünyesinde, açılması planlanan ‘Bebek Kütüphanesi’ için hazırlanan proje dosyasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulduğu bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçeye yapılacak olan hizmetlerin takipçisi ve uygulayıcısı olduklarını belirtti. Başkan Biçer “ Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ı, Kütahya Valisi Ali Çelik, Ak Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Ak Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve Belediye Meclis Üyesi Şener Kazcıoğlu ile birlikte ziyaret ettik. Kültür Merkezi’nde açmayı planladığımız ‘Bebek Kütüphanesi’ projesini, Kültür Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a sunarak, mali destek talebinde bulunduk. Kültür Merkezi için ek ödenek talebimizi içeren dosyamız ile Gölcük yaylası içinde yapımı devam eden taş konakları, yürüyüş ve bisiklet yolu, kır lokantası, kış parkuru, mesire alanları, sosyal tesis alanlarını aydınlatılması, elektrik hatlarının yer altına alınması ve trafo projeleri için hazırlanan mali yardım talebi dosyalarımız teslim ettik. Destekleri için Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a, bizleri yalnız bırakmayan Kütahya Valisi Ali Çelik’e, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’a, Ak Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler’e teşekkür ediyoruz” dedi.

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