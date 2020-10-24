Emet Belediyesi 100 adet çöp konteyneri aldı

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından 100 adet çöp konteyneri alındığı bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde bazı noktalarda kullanılan çöp konteynerlerinin değiştirilmesi gerektiği ve yeni yapılan TOKİ alanlarında kullanılması için belediye olarak daha önce toplam 81 adet konteyner almıştık. İhtiyaca göre 100 konteyner daha alırken, son 10 ay içinde 181 konteyner alarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Çevre düzenlemeleri ve çevre temizliği, en önemlisi insan sağlığı belediye olarak en büyük öncelikli konumuzdur” dedi.

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