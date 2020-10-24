Emniyet Amiri Erkan Şen, görevine başladı

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Kütahya'nın Hisarcık İlçe Emniyet Amirliğine atanan Erkan Şen görevine başladı.

İlçe Emniyet Amirliği görevini vekaleten yürütecek olan Komiser Erkan Şen, 1993 yılında Antalya’nın Manavgat ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğretimini Manavgat Sağırin İlköğretim Okulunda, lise öğrenimini Serik Teknik ve Anadolu Lisesinde tamamladı.

2012 yılında öğrenime başladığı İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümü 3. Sınıfında Polis Akademisinin açmış olduğu Fakülte Yüksek Okulu sınavını kazanarak 2014 yılında Polis Akademisine girdi. 2016 yılında eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Kütahya Bölge Trafik Düzenleme ve Denetleme Şube Müdürlüğüne atandı. 2016 yılı Ekim ayında Çavdarhisar İlçe Emniyet Amir Vekili olarak atanan Erkan Şen, son olarak Hisarcık İlçe Emniyet Amir Vekili olarak göreve başladı.

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