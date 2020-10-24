Kaymakam Çiçek: ''Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz''

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçeye bağlı Bahatlar köyünü ziyaret edip incelemelerde bulundu ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Köy Muhtarı Ali Çatal’dan köyün genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Çiçek, vatandaşlara yaptığı konuşmada, “Öncelikle bizleri sıcak ve içten karşılamanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bütün amacımız, sizleri daha rahat ve daha huzurlu yaşatmak için, gereken imkanlara kavuşturmaktır. Kaymakamlık olarak, ilçemiz köylerine hizmet götürürken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları olarak büyük gayret gösteriyoruz. Köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip, işbirliği içerisinde çözüm üretmek için, köy gezilerini sıklıkla sürdürmeye, sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Önemli bir hususu da hatırlatmak istiyorum. Bilindiği üzere, Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin en mühimleri maske takmak, fiziki mesafe ve temizlik kurallarına uymaktır. Bunlara uyduğumuz takdirde virüsün yayılımını, etkisini en aza indirebilmemiz mümkündür. Bu kurallara sadece kendimiz ve ailemizin sağlığı için değil, çevremizin ve toplumun da sağlığını düşünerek uymamız insani olan bir davranış ve vazifedir“ dedi.

Daha sonra bitme aşamasına gelip, yakında vatandaşların istifadesine sunulacak olan Çok Amaçlı Kültür Salonu'nu, ziyaret eden Çiçek, buralarda incelemelerde bulunup ilgililerden bilgi aldı, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

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