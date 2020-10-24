DPÜ’de “Fikri Sınai Haklar ve Patent Süreçleri” başlıklı seminer

Dumlupınar Tasarım Teknokent, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Bilginin Ticarileştirilmesinde Hedef Nokta, “Fikri Sınai Haklar ve Patent Süreçleri” adlı seminer düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki Amfi2'de 'ArGe Bilgiye, Bilgi Patente Dönüşüyor, Teknokent Yürüyüşüne Devam Ediyor' sloganıyla düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını Dumlupınar Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz yaptı. Öz'ün konuşmasının ardından seminerin konuşmacıları olan Destek Patent Marka Vekili Erol Köksalanlar ve Uzman Gül Alparslan patent süreçleri ile fikri sınai haklar konusunda en güncel bilgileri katılımcılarla paylaştılar.

Yaklaşık iki saat süren ve Teknokent firmaları ile akademisyenlerin ilgiyle takip ettiği seminer soru, cevap bölümüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.