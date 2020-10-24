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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis, vatandaşları uyardı

İHA

Polis, vatandaşları uyardı

Kütahya’nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dolandırıcılık ve hırsızlık vakalarına karşı vatandaşlara broşür dağıtıldı.
Pazaryerinde vatandaşlara kredi kartı, güvenli olmayan internet siteleri, telefon dolandırıcılığı, Hediye Mesajları, düşük fiyat, kredi kartı şifresinin kimseyle paylaşılmaması, kimlik, telefon veya banka hesap bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği gibi hususlarda vatandaşı dolandırmaya çalışan kişi veya şebekelere karşı tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.
Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili olarak, " Polis yaptırım uygulayan bir anlayışla değil, önleyici hizmet mekanizması oluşturma ve sosyal hizmet sunma anlayışı ile işlev görüyor. Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen ve birçok vatandaşımızın canını yakan dolandırıcılık yöntemleri ile ilgili Kütahya Valiliğinin hazırlatmış olduğu broşürleri vatandaşımıza dağıttık. Dolandırıcılığa karşı halkımızı önceden bilinçlendirmek, bu gibi suçlara maruz kalmalarını engellemek için vatandaşımızı uyardık. Dolandırıcılık olaylarının önlenmesinde, kolluk kuvvetleri kadar halkımıza da büyük görevler düşüyor" dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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