Jandarmanın durdurduğu araçta tarihi eser ele geçti

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, jandarma ekiplerince durdurulan araçta 8 tarihi eser ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Merkez ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda 52 EV 203 plakalı araçta tarihi eser olduğunu tespit etti. Kısa süreli takibin sonunda araç, 30 Ağustos Mahallesi'ndeki çıkmaz sokakta durduruldu. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 1 mühür, 1 heykel, 1 maske, 1 kırılmış cam tabak ve 4 obje ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyulurken, gözaltına alınan sürücü T.K. (30) ifadesi alınıp, serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-10-24 13:51:23



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