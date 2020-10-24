Gediz-Altıntaş yolu genişletme çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz-Altıntaş yolu genişletme çalışmaları sürüyor

İHA

Gediz-Altıntaş yolu genişletme çalışmaları sürüyor

51 KK nolu GedizAltıntaş yolu genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden karayolunun bölge turizmine katkı sağlamak ve yol güvenliğini artırmak için yapıldığını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “4351 KK nolu GedizAltintaş yolunun 8+500 10+500 km’leri arasında projeli yol yapım çalışmaları kapsamında dolgu ve toprak işleri Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup sanat yapımları devam eden yolun asfalt kaplaması yapılacak. Yapılan çalışmalar ile bölgenin en önemli turizm merkezi olan Gediz Murat dağı Termal Turizm Merkezi’ne ulaşımın daha kolay sağlanması hedefleniyor” dedi.
Akçadurak ayrıca; “Yol yapımında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na, AK Parti MKYK ÜyesiKütahya Milletvekili Ahmet Tan’a, Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel’e, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan’a, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz’a, İl Genel Meclisi Üyelerine, Karayolları Kütahya 145. Şube Şefi Ahmet Alptekin’e, Karayolları çalışanlarına ve emeği geçen herkese şahsım ve Gediz Halkı adına teşekkür eder şükranlarımı sunarım” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmanın durdurduğu araçta tarihi eser ele geçti
YEREL HABERLER Jandarmanın durdurduğu araçta tarihi eser ele geçti
Tarihi eserleri kendi eliyle teslim etti
YEREL HABERLER Tarihi eserleri kendi eliyle teslim etti
Polis, vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Polis, vatandaşları uyardı
Kütahya'da 17 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da 17 litre sahte içki ele geçirildi
DPÜ’de “Fikri Sınai Haklar ve Patent Süreçleri” başlıklı seminer
YEREL HABERLER DPÜ’de “Fikri Sınai Haklar ve Patent Süreçleri” ...
Kaymakam Çiçek: ''Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz''
YEREL HABERLER Kaymakam Çiçek: ''Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile ...
150 yıllık elma ağaçları koruma altına alınacak
YEREL HABERLER 150 yıllık elma ağaçları koruma altına alınacak
Emniyet Amiri Erkan Şen, görevine başladı
YEREL HABERLER Emniyet Amiri Erkan Şen, görevine başladı
Emet Belediyesi 100 adet çöp konteyneri aldı
YEREL HABERLER Emet Belediyesi 100 adet çöp konteyneri aldı
Vali Çelik: “Amacımız Kütahya’ya katkı sunmak”
YEREL HABERLER Vali Çelik: “Amacımız Kütahya’ya katkı sunmak”
Simav’ın ‘Bebek Kütüphanesi’ne ilk adım
YEREL HABERLER Simav’ın ‘Bebek Kütüphanesi’ne ilk adım
Temaslı kişileri bildirmeyen 4 Korona hastasına soruşturma
YEREL HABERLER Temaslı kişileri bildirmeyen 4 Korona hastasına ...
Kütahya’da sahte içki operasyonu, çay termosuyla sahte alkol satıyormuş
YEREL HABERLER Kütahya’da sahte içki operasyonu, çay termosuyla ...
Kütahya’da kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Tırın çarptığı geyik telef oldu
YEREL HABERLER Tırın çarptığı geyik telef oldu
Covid-19 testi pozitif çıkan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan karantinada
YEREL HABERLER Covid-19 testi pozitif çıkan Hisarcık Belediye ...
DPÜ, Çinili Cami’yi yıkmadan güçlendirecek
YEREL HABERLER DPÜ, Çinili Cami’yi yıkmadan güçlendirecek
Meralara gübre
YEREL HABERLER Meralara gübre
Kütahya´da Yunus timleri göreve başladı
YEREL HABERLER Kütahya´da Yunus timleri göreve başladı
Hisarcık’ta okul servis sürücülerine hijyen eğitimi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta okul servis sürücülerine hijyen eğitimi
Kütahya'da cezaevinde yangın (2)
YEREL HABERLER Kütahya'da cezaevinde yangın (2)
Başkan Biçer, muhtarlar ve gazetecilerle kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Biçer, muhtarlar ve gazetecilerle kahvaltıda ...
Devlet desteği ile dikilen çilekler ürün verdi Üretici,100 bin çilek fide desteği ile kazanmaya başladı Üretici, devletten aldığı destekle çilek üretimine başladı
YEREL HABERLER Devlet desteği ile dikilen çilekler ürün ...
Vali Çelik, Aslanapa’da yapılan yol çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Çelik, Aslanapa’da yapılan yol çalışmalarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X