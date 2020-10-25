Emet'te 2 apartman karantinaya alındı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Emet ilçesinde 2 apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ''Korona virüs (Covid19) pozitif vakalar nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olmayacağı için, pozitif vaka ve temaslıların yaşadığı, İlçemiz Akpınar Mahallesi Fatih 4. sokakta 2 apartman 24 Ekim 2020 saat 22.00'den itibaren 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır. Karar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla oy birliği ile alınmıştır'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.