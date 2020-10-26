Aslanapa'da köy odaları kapatıldı

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde asırlık gelenek olan köy odalarının, Korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci bir karara kadar kapatıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ''Vatandaşlarımızın toplu olarak bir araya geldiği, köy odaları ve aynı maksatla kullanılan mekanların kapatılması kararı alınmıştır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın toplu olarak bir araya geldiği, köy odaları ve aynı maksatla kullanılan mekanların kullanılmaması konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olması büyük önem arz etmektedir'' ifadelerine yer verildi.

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