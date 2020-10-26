Şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen araçta 20 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre polis, Simav’a bağlı Gökçeler köyü yolunu Muradınlar Mahallesi’ne bağlayan toprak tali yol üzerinde şüpheli şekilde duran otomobilin içindeki A.K ve İ.Y. isimli şahıslar ile araçta arama yaptı. Yapılan aramada araçta 20 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.

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