Kongrenin sonuç bildirgesini Rektör Uysal okudu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) ev sahipliğinde birçok sivil toplum kuruluşu (STK) tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘IV. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’ düzenlenen kapanış oturumu ve değerlendirme toplantısının ardından sonuç bildirgesinin okunmasıyla tamamlandı.

Üç gün boyunca düzenlenen kongrede moleküler biyoloji, genetik, biyokimya, fizik ve bilgisayar mühendisliği, matematik, astrofizik, sosyoloji, dinler tarihi, sanat tarihi, uluslararası ilişkiler, temel İslam bilimleri, biyoloji, jeoloji, felsefe, tıp, ziraat, eczacılık, edebiyat, antropoloji, eğitim, psikoloji, Sümeroloji bilim dallarında yurt içinden 34, yurt dışından da üç üniversiteden akademisyenler toplamda 85 bildiri sundu.

Kongrenin video konferans yoluyla yapılan ve Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal moderatör, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Âdem Tatlı, Prof. Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu ve Prof. Dr. İsmail Kocaçalışkan’ın konuşmacı olarak katıldığı kapanış oturumunun sonunda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık kongreye ilişkin düşüncelerini paylaşıp üç gün süren kongrede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kongrenin sonunda sonuç bildirgesini okuyan Rektör Kazım Uysal, ”Bu yaratılış kongrelerinin esas amacı, alanında uzman ve seçkin bilim insanlarının sundukları bildirilerle Allah’ın kudret sıfatının eseri ve ilimlerin konusu olan kainat kitabının, tevhit inancı ve tevhit diliyle okunup yorumlanarak takdiminde bilim camiasının düşünce ufkuna katkı sağlamak, evrim görüşünün ideolojik düşüncelere alet edilmesinin önüne geçmek, bilimsel verilerle milli ve manevi değerlerimizi güçlendirmek, eğitim sistemimizin yeniden inşasına zemin hazırlamak ve katkı sağlamaktır. Milletlerin bekası ve geleceği, fertlerin alacağı eğitime bağlıdır. Bilgili ve faziletli, fedakar, uhuvveti esas alan ve sosyal yardımlaşma duygularına sahip, milletin menfaatini kendi menfaatinden üstün tutan şahıslardan meydana gelen toplumların istikbali parlaktır. Tanzimat’tan itibaren batılılaşma adına her türlü kültür ve ahlaki değerlerimizden büyük oranda uzaklaştık. Batı âleminde olan fen ve tekniği böyle kendi değerlerimizden uzaklaşarak elde edeceğimizi zannettik. Ya da bize öyle telkin edildi. Batı kaynaklı eğitimle, genelde bencil, kendi menfaatini her şeyin üstünde tutan, tembel, israfa meyilli, devletine ve milletine yabancı, özünü ve kültürünü benimsemekten uzak fertler yetiştirildiğini müşahede ettik. Bu eğitimle toplumda şahıslar birbirine yabancılaşmış, karşılıklı sevgi, hoşgörü ve muhabbet azalmış, güzel ahlak bozulmuş, şahıslar arasında emniyet ve sadakat kaybolmuş, şahsi menfaat her şeyin önüne geçmiş, bütün hedef ve gaye iyi bir dünya hayatı yaşamak olmuştur” dedi.

Bunun birinci sebebinin kainattaki bütün varlıkların tesadüfler, sebepler ve tabiatın eseri olarak meydana geldiği şeklinde verilen eğitimler olduğunu söyleyen Rektör Uysal, ”Böyle bir eğitimle yetişen gençler, kendisinin de tesadüfen meydana geldiğini, hayatın bir gayesinin olmadığını zannetmektedir. Bunun neticesi olarak kimseye karşı hesap vermeyeceği ve sorumluluğunun bulunmadığı düşüncesindedir. Nefsin her istediğini yapma hevesindedir. Helalharam tanımamakta, millî ve manevî değerlerine yabancılaşmaktadır. Bunun çaresi ise, eserde ustayı, sanatta sanatkarı, nimet içinde o nimeti vereni gösterecek tarzda bir eğitimin verilmesidir” diye konuştu.

