Kütahya'da 2 katlı ev yandı

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Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Aliköy köyünde 2 katlı ev bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tavşanlı ilçesine bağlı Aliköy köyünde gece yarısı Engin Yılmaz'a ait 2 katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü.

Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2020-10-26 11:37:22



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