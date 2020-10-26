Kütahya'da 61 öğrenciye tablet

Kütahya'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce temsilen yönetilen iki vakıf tarafından 61 öğrenciye tablet hediye edildi.

Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Osmanlı döneminde kurulan Turuncuzade Mustafa Ağa Bin Alibey Vakfı ile Turuncuoğlu Beyfendi Ali Bey Bin Mustafa Bey Vakfı'nın eğitime katkı şartı olduğunu ifade etti.

Aydın, "Tarihde kurulan bu iki vakıfın eğitime katkı hayır şartı var. Biz bu eğitim katkı payından bu sene tablet alıp öğrencilere dağıttık. Bu vakfı biz idare ediyoruz. 61 öğrenciye 83 bin TL tutarında tablet hediye ettik. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan tablet kampanyasına küçük de olsa katkıda bulunmuş oluyoruz" dedi.

Müdür Aydın, tabletlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tarafından tespit edilen muhtaç öğrencilere teslim edildiğini sözlerine ekledi.

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