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Köy okulunda "Veli'm Okuyor, Bana Örnek Oluyor" Projesi

İHA

Köy okulunda "Veli'm Okuyor, Bana Örnek Oluyor" Projesi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy İlk ve Ortaokulunda "Veli'm Okuyor, Bana Örnek Oluyor" projesi hayata geçirildi.
Geçen sene kitap okumayla ilgili farklı projeler ve faaliyetler gerçekleştiren Dereköy İlk ve Ortaokulu bu dönemde "Veli'm Okuyor, Bana Örnek Oluyor" projesiyle velileri de projeye dahil ederek okuma zincirini çoğaltmayı amaçlıyor.
Çocuğun kitabı sevme alışkanlığının önce ailede başladığına dikkat çeken Türkçe Öğretmeni Habibe Doğruoğlu, “Çocuk ailesinde kitap görmemişse kitaplar onun için ürkütücü, korkutucu olacaktır. Ama ailede kitap okuyanlar var ise kitabı merak eder, ilgi alanına koyar. Yani kitap sevgisi ailede başlar. Projemizin başlamasıyla birlikte velilerden ve çocuklardan olumlu dönütler alıyoruz. Çocuklar aileleriyle verimli vakit geçirmenin, birlikte kitap okumanın doyasıya tadını çıkartıyorlar. Öğrencilerimin her sabah gözleri gülerek, heyecanla ailesiyle birlikte nasıl, ne kadar kitap okuduklarını anlatmak için adeta sıralarından fırlamalarına şahit olmak mutluluk sebebi. Aile büyükleriyle kitap okumanın lezzetini çıkaran öğrencilerimize, çevrelerindeki komşularının da eşlik ettiklerini duymak bizler için sevindirici. Bakanımızın dediği gibi kitap okuyan çocuklar yaşamda her zaman fark atıyor. Hep birlikte okuyarak geleceği en güzel şekilde şekillendireceğiz" dedi.
“Sen okursan zaten çocuğun da okuyacaktır”
Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, “Günümüz eğitiminde hem öğretmen hem anne babalar olarak en çok şikayet edilen konuların başında çocuklarımızı kitap okutturamamak gelir. Sosyal medyada bir karikatür paylaşılır. Bir kadın çocuğuyla bankta oturur, elinde bir kitap vardır, çocuğu da kitap okur. Yan tarafında başka bir kadın telefonla oylanır, onun çocuğunun elinde de tablet vardır, çocuk da tabletle oyalanır. Telefonla oyalanan kadın, kitap okuyan kadına çocuğuna kitap okutmayı nasıl başardığını sorar. Çünkü kendisi bunu bir türlü başaramıyordur. Çocuğuyla birlikte kitap okuyan kadın, "Okutmaya çalışma, oku!" der. "Sen okursan zaten çocuğun da okuyacaktır. "Bu örnek çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmada ailenin ne kadar önemli olduğunu gösterme konusunda çok güzel bir örnektir. Projeyi oluşturan ve projenin yürütme aşamasında emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederim. Veli ve öğrencilerimizden gelen olumlu dönütler bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

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