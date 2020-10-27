Oda ve borsa başkanlarına Covid-19 bilgilendirmesi

Korona virüs (Covid19) salgınını önlemek amacıyla alınan tedbir ve önlemlere ilişkin Kütahya’da faaliyet gösteren esnaf oda ve borsa başkanları bilgilendirildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen istişare ve bilgilendirme toplantısına; Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliği (KÜTESOB) Başkanı İbrahim Yiğit, Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, Lokantacılar Odası Başkanı Bayram Akkaya, Yaş Sebze,Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Çınar, Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, İl Salgın Denetim Birimi Sorumlusu Hüseyin Özyurt katıldı.

Kontrollü yaşamın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çeken Vali Ali Çelik, salgının yayılımını önlemede esnaf ve işletme sahiplerine büyük bir sorumluluk düştüğünü söyledi.

Esnafların, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca hazırlanan “Kovid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan kurallara uygun hizmet vermesi gerektiğinin altını çizen Vali Çelik, “Vatandaşlarımıza hizmet verirken tedbirleri uygulamada daha özenli ve daha duyarlı davranmalıyız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmek zorundayız. Birlik ve beraberliğin önemli olduğu bu süreçte esnaflarımızdan destek bekliyoruz. Bu süreci ancak topyekûn bir mücadeleyle atlatabiliriz. Kütahya için hep birlikte çalışacağız” dedi.

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