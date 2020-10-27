"Tedbirlere sıkı sıkıya uyalım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Tedbirlere sıkı sıkıya uyalım"

İHA

"Tedbirlere sıkı sıkıya uyalım"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya’da yaşayan vatandaşları Korona virüs (Cocid19) salgınına karşı uyardı.
"Etkisinin kırılmasının tek yolu, tedbirlere sıkı sıkıya uymak" diyen Başkan Ceyhun, "Lütfen daha dikkatli ve tedbirde kararlı olalım” açıklamasında bulundu. Başkan Ceyhun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vakar artışlarını durdurmak için kurallara uyulması gerektiğini dile getirdi. Salgının hala devam ettiğini ve artış gösterdiğini kaydeden Başkan Ceyhun: “Etkisinin kırılmasının tek yolu, tedbirlere sıkı sıkıya uymak. Kurallara uymak vicdani de bir sorumluluktur. Lütfen daha dikkatli ve tedbirde kararlı olalım. Kovid19 salgınının bulaşma riski yakın mesafede, kapalı ve kalabalık ortamda artar. Riski azaltmak için üç altın kuralımızı unutmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçilere 75 ton Macar Fiği tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere 75 ton Macar Fiği tohumu dağıtıldı
Jandarma’ya eğitim
YEREL HABERLER Jandarma’ya eğitim
Oda ve borsa başkanlarına Covid-19 bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Oda ve borsa başkanlarına Covid-19 bilgilendirmesi
Pazarlar'da ilçe pazarı kapatıldı
YEREL HABERLER Pazarlar'da ilçe pazarı kapatıldı
Erbaş, gündemi değerlendirdi
YEREL HABERLER Erbaş, gündemi değerlendirdi
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni binasında
YEREL HABERLER Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni binasında
Köy okulunda "Veli'm Okuyor, Bana Örnek Oluyor" Projesi
YEREL HABERLER Köy okulunda "Veli'm Okuyor, Bana Örnek Oluyor" ...
Hisarcık’ta Muhtarlar Toplantısı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta Muhtarlar Toplantısı
Kütahya'da 61 öğrenciye tablet
YEREL HABERLER Kütahya'da 61 öğrenciye tablet
Kütahya'da 2 katlı ev yandı
YEREL HABERLER Kütahya'da 2 katlı ev yandı
Kongrenin sonuç bildirgesini Rektör Uysal okudu
YEREL HABERLER Kongrenin sonuç bildirgesini Rektör Uysal okudu
Şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi
Ihlamur fiyatları altın gibi sürekli yükseliyor Vatandaşlar, kilosu 220 liraya ulaşan ıhlamuru yüksek fiyatı sebebiyle artık gramla satın alıyor
YEREL HABERLER Ihlamur fiyatları altın gibi sürekli ...
Hisarcık’ta Liseler Arası Online Satranç Turnuvası
YEREL HABERLER Hisarcık’ta Liseler Arası Online Satranç Turnuvası
Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı dolu dizgin
YEREL HABERLER Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı dolu dizgin
Aslanapa'da köy odaları kapatıldı
YEREL HABERLER Aslanapa'da köy odaları kapatıldı
Tavşanlı Aliköy'de yangın
YEREL HABERLER Tavşanlı Aliköy'de yangın
Başkan Ceyhun: "Kütahya ve ilçeleri için 17’si uzman toplam 27 doktor kadrosu açıldı"
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun: "Kütahya ve ilçeleri için 17’si uzman ...
Simav’a 8 hekim kadrosu daha açıldı
YEREL HABERLER Simav’a 8 hekim kadrosu daha açıldı
Tahtalı Yaylası bungalov evleri, göledi ve ormanıyla eşsiz bir manzara sunuyor
YEREL HABERLER Tahtalı Yaylası bungalov evleri, göledi ve ormanıyla ...
Emet'te 2 apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Emet'te 2 apartman karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X