KSBÜ Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden sınav başarısı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı (AD) asistanları, Totek Yeterlik Sınavı'nda başarı elde etti.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği tarafından yapılan Totek Yeterlik Sınavında, Arş. Gör. Dr. Alper Akkurt ve Arş. Gör. Dr. Süleyman Kozlu başarılı oldu. KSBÜ Ortopedi ve Travmatoloji branşında şu ana kadar yetiştirilen tüm araştırma görevlileri Board Sınavı'nın birinci aşamasında başarı gösterdiler.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ortopedi ve Travmatoloji AD Başkanı Doç. Dr. Sermet İnal şunları söyledi: “Kütahya’ya 2011 yılı mayıs ayında tek öğretim üyesi olarak göreve geldiğimden itibaren yeni öğretim üyelerimizin de katılmasıyla, Ortopedi Kliniğimiz gelişip büyüyerek emin adımlarla yoluna devam etmiştir. Asistan doktorların eğitim süreçlerinin başlamasından itibaren kliniğimiz, asistanlarımızı; poliklinik, ameliyat, nöbet gibi pratik eğitimlerinin yanı sıra, teorik olarak da güçlendirmeyi hedeflemiştir. Bu amaçla kliniğimizde görev yapan araştırma görevlilerine yönelik teorik eğitimler, seminer ve makale saatleri, klinik içi sınavlar yapılarak asistanlarımızın teorik eğitimleri de tamamlanmaya çalışılmıştır.”



"Bizler için gurur kaynağı"

2019 yılından itibaren ilk asistan doktorumuzun, 2020 yılında da ikinci ve üçüncü asistanlarımızın Board Birinci Aşama Sınavı'ndan başarılı sonuç almalarının gurur kaynağı olduğunu dile getiren Doç. Dr. İnal, “Bu bağlamda bizden desteklerini hiç esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Vural Kavuncu’ya, Sayın Dekanımız Prof. Dr. M. Cem Algın’a, kliniğimizin değerli öğretim üyeleri Doç. Dr. Turan Cihan Dülgeroğlu, Doç. Dr. Nihat Demirhan Demirkıran ve Dr. Öğr. Üyesi Sabit Numan Kuyubaşı’ya teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

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