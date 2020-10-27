Recep Akdağ: "Türkiye artık sağlık alanındaki cihazlarını da üretiyor"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), 20202021 Akademik Yıl Açılış Töreni düzenledi. Eski Sağlık Bakanı, Erzurum Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Recep Akdağ açılışa katılarak, "KSBÜ Türkiye için büyük şans" dedi.

KSBÜ Hekim Sinan Konferans Salonu'nda gerçekleşen “2020 2021 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne Zoom üzerinden de katılım sağlandı. Açılış törenine video konferans yöntemiyle katılan eski Sağlık Bakanı, Erzurum Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Recep Akdağ, "Tematik üniversitelere her zaman sıcak bakmışımdır. Kütahya bugün önemli ve güzel bir imkana sahip. Sağlık temalı bir üniversiteye sahip. Sağlık her zaman çok önemli bir alan olmuştur" dedi.

Akdağ, gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye'nin sağlık alanında nasıl bir konuma geldiğini de vurgulayarak, son durum hakkında veriler paylaştı. Akdağ, Türkiye'nin sağlık alanında artık kendi cihazlarını da ürettiğini belirtti. Eski Bakan Akdağ, Kütahya'ya da en yakın zamanda gelmek istediğini söyledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, pandemi döneminde Kütahya'daki sağlık personellerinin üstün fedakarlıkla çalıştıklarının altını çizerek, "Türkiye'nin sağlık temalı devlet üniversitesi için, KSBÜ ciddi katkı sağlıyor" dedi.

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