Başkan Demirci’den Korona virüs ile mücadele yöntemi

Kütahya’nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, son günlerde yeniden artış gösteren Korona virüse yakalanma sayılarına dikkati çekerek, salgın hastalıklar ile mücadelede sonuca giden en güçlü yöntem, bireysel tedbir ve toplumsal farkındalığa uygun davranılması gerektiğini belirtti.

Pazarlar Belediye Başkanı Demirci, Korana virüsle mücadelede bireysel ve toplum olarak uyulması gereken kurallar ile ilgili bilgiler verdi.

Başkan Demirci, “Bölgemizde ve ilçemizde son zamanlarda Korona virüs vakalarında artışlar söz konusudur. İnsan ve toplum sağlımız için lütfen açıklanan tedbirlere azami şekilde uyalım. Bu çerçevede temel ve acil olmayan ihtiyaçlarımız dışında evimizden çıkmayalım. İlçe dışarısında ikamet eden hemşehrilerimizin ziyaretlerini bir süre ertelemesi gerekiyor. Toplu alanlarda ve organizasyonlarda bulunmayalım. Misafirlikleri bir süreliğine erteleyelim. Yaşlı ve hastaları korumak için yakın mesafede bulunmayalım. Maske, mesafe ve el temizliğine azami ölçüde dikkat edelim. Sağlık bakanlığımızın ve ilgili kurumların uyarılarını dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Salgın hastalıkla mücadelede sonuca giden en güçlü yöntem, bireysel tedbir ve toplumsal farkındalıktır” dedi.

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