Sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yeni tip Korona virüs salgınıyla mücadelede görev yapan ve bu süreçte gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla ziyaret etti.

Kaymakam Yazıcı, İlçe Devlet Hastanesi ziyareti sonrası, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz adına canını hiçe sayarak, gece gündüz demeden çalışan sağlık ordumuza müteşekkir olduğumuzu belirttik. Tüm dünyada olduğu gibi gözle görülemeyen bir virüsle savaşımız sürüyor. Bu savaşta cephenin en önünde sağlık çalışanlarımız var. Fedakarca 24 saat esaslı olarak halkımızın sağlığı için hastalıkla mücadele veriyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum'' dedi. Bizlerde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarını sıkı bir şekilde denetleyerek onlara destek vereceğiz'' dedi.

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