Vali Çelik'ten 'Ev ve iş yerlerimize bayrak asalım' çağrısı

Kütahya Valisi Ali Çelik, Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıl dönümünde, ev ve iş yerlerine bayrak asılması çağrısında bulundu.

Türk toplumu olarak en büyük gücümüzün birliktelik olduğunu ifade eden Çelik, "Zaferin ev sahibi, kurtuluşun şehri Kütahya, kutlu güne hazırlanıyor. Cumhuriyetimizin 97. yılında evlerimizi, balkonlarımızı ve iş yerlerimizi şanlı bayrağımız süslesin. En büyük gücümüz birlikteliğimiz. Bayram coşkusunu 7'den 70'e hep birlikte yaşayalım" diye konuştu.



Cumhuriyet Bayramı mesajı

"Cumhuriyet; tarihten silinme, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyerek tarih sahnesindeki hükmünü sürdüren devletimizin ve milletimizin en büyük kazanımıdır" diyen Vali Çelik, "Bağımsızlığını kazanma uğrunda yıllarca mücadele veren ve tüm yokluklara karşın bu haklı mücadeleden dünyaya örnek olacak olan bir zaferle çıkan milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bağımsız ve güçlü bir devlet olmayı başarmıştır. Bu başarının ardında milletimizin fedakârlığı, vatan sevgisi ve azmi vardır. Bugün bizlere düşen ise bütün imkânsızlıklar ve yokluklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurulan Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalıdır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü koronavirüs salgını sebebiyle pandemi koşullarına uygun katılımla kutlayacağız. Meydanlarımızdaki coşkumuzu, gururumuzu bu bayram evlerimize, balkonlarımıza taşıyalım. Her ev, her sokak bayram yeri olsun. Evlerimizi, iş yerlerimizi bayraklarla donatalım. Temennimiz; güç birliğiyle, her bir vatandaşımızın desteğiyle salgının üstesinden gelmek; coşkumuzu ve gururumuzu yine hep birlikte meydanlarda yaşamak.Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluşu Savaşı'mızın kahramanlarını, bu vatan için canlarını feda ederek milletimizin gönlünde ölümsüzleşen şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor; milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

