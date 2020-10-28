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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safran bitkisi deneme ekiminden olumlu sonuç

İHA

Safran bitkisi deneme ekiminden olumlu sonuç

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ‘Kadın Elinden Safran’ projesi kapsamında gerçekleştirilen safran deneme ekiminden olumlu sonuçlar alındı.
‘Kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor’ programı dahilinde, tarımsal yeniliklerin kadınlar vasıtasıyla yaygınlaştırılması ile farkındalık oluşturulması amacıyla ‘Kadın elinden safran’ projesinin uygulanmaya başladığı bildirildi.
Simav Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Simav’da denemesi yapılan safran yetiştiriciliğinin, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Simav Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün birlikte gerçekleştirdiği bir proje olduğunu ifade etti. Tokdemir “ İlçemize bağlı Yeşilköy’de Şerife Çelik isimli üreticimize ait 250 metrekare alanda safran deneme ekimi yapıldı. Eylül ayı başında yapılan dikim çalışmaları, sulama ve kontrollerine katılarak çiftçilerimize gerekli bilgileri verdik. İlk hasadını yaptığımız safran bitkisinin Yeşilköy’deki tarım alanlarında gelişme göstereceğini gördük. Önümüzdeki yıl bitki ve çiçek sayısında artış beklenmektedir. Safran yetiştirilen 1 dekarlık alandan 5 bin TL gelir elde edilebilecek. İlçemiz ve çiftçilerimiz için hayırlı olsun” dedi.

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