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Tavşanlı´nın 2 beldesinde kahvehaneler kapatıldı, ev ziyaretleri yasaklandı

DHA

Tavşanlı´nın 2 beldesinde kahvehaneler kapatıldı, ev ziyaretleri yasaklandı


Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesine bağlı toplam 5 bin 500 nüfuslu Kuruçay ve Tepecik beldelerinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ev ziyaretleri yasaklandı, market, fırın, manav, kasap gibi yerlerde çalışan sayısı 1 ile sınırlandırıldı. Camilerde ibadete ara verilirken; pazar, kahvehane ve çay bahçeleri ise kapatılacak. Kısıtlama 9 Kasım'a kadar sürecek.
Tavşanlı ilçesinin yanı sıra beldelerinde artan koronavirüs vakalarının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında toplanarak yeni kısıtlama kararları aldı. Kaymakamlığın internet sitesinden duyurulan kısıtlamalar, 3 bin nüfuslu Tepecik ile 2 bin 500 nüfuslu Kuruçay beldelerinin yanı sıra Çobanköy ve Göbel köylerinde de uygulanacak. Yapılan duyuruda şöyle denildi:
"Vatandaşların farklı nedenlerle bir araya gelerek sosyal izolasyon tedbirlerini ihlal ettikleri ve vaka artışlarına neden oldukları tespit edilmiştir. Covid-19 pozitif vakaların ve temaslılarının ev karantina süreçlerinin devam etmesine, söz konusu yerleşim yerlerinde ikamet edenlerin hanelerinden ayrılmamalarına ve başka haneleri ziyaret etmemelerine, market, fırın, manav, kasap ve ticari amaçla hizmet veren iş yerlerinin sadece bir çalışanla (imalat süresince 2 kişi) hizmetlerine devam etmelerine müsaade edilmesine, sağlık, cenaze, market, fırın, tarla ve hayvan bakımı gibi zaruri ihtiyaçlar dışında (1 kişi, lüzum halinde 2 kişi) hane halkının evlerinden ayrılmamalarına karar verildi. Zorunlu olarak evden çıkacak olanların mutlaka maske takmalarına, sosyal mesafeyi korumalarına ve yüz yüze konuşmalardan kaçınmalarına, cami, pazar, kahvehane ve çay bahçesi gibi toplu bir araya gelinen yerlerin kapatılmasına, HES kodu riskli olmayan öğrencilerin (gerektiğinde en fazla bir refakatçi eşliğinde) eğitimlerine devam edebilmelerine karar verildi."  
KISITLAMA 9 KASIM'A KADAR SÜRECEK
Açıklamada, alınan yeni kısıtlamaların 9 Kasım gününe kadar süreceği vurgulanarak, tedbirlere uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağını belirtildi.
İlçe merkezi ile belde ve köylerde yaşayanlar ise belediye ve cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla uyarılıyor. Anonslarda "Değerli Tavşanlı halkı son zamanlarda koronavirüs vakalarında artışlar söz konusudur. Özellikle bugünlerde ev ziyaretlerine gitmeyiniz, misafir kabul etmeyiniz. Sağlığınız için kış aylarında da gücümüz maske, mesafe ve temizlik. Destekleriniz için teşekkür ederiz" denildi.
`DENETİMLER ARTTIRILMALI´
İlçede yaşayan Mustafa Göktürk, artan vakalara rağmen ev ziyaretlerinin sürdüğünü ifade ederek, "İnsan yakını hasta olmadıktan sonra inanmak istemiyor. Vurdum duymazlık var. `Bana gelmez, bana uğramaz´ düşüncesi var. Hastalığın yayılma sebebi gelip, gitmelerde. Ben annem ile altlı üstlü oturuyorum ama annemin yanına çıkmak istemiyorum. Çünkü taşıyıcı olmaktan korkuyorum. İnşallah bu hastalık geçecek. Cezalar caydırıcı olur. İnsan bir kere ceza yedimi ömür boyu maskesini çıkarmaz" dedi.
Ahmet Meriç, "İnsanların duyarsızlığı var. Aileler ve komşular arası gidip gelmeler devam ediyor. Kimse dikkat etmiyor" derken İbrahim Sarızeybek de "İnsanlar, hastalık başına gelmediği zaman, korkutucu ve öldürücü olduğunu düşünmeden cesaretli bir şekilde dolaşıyorr" şeklinde konuştu.
JANDARMA, SOSYAL MEDYADAN YAKALADI
Öte yandan Tavşanlı Derbent köyünde 5 kişi komşu misafirliğine gitti. Tunçbilek Jandarma Komutanlığı ekipleri de ziyaret fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan 5 kişiye, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplam 15 bin 750 lira ceza uyguladı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2020-10-28 15:03:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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