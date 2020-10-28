Kütahya’da 11 kilo kubar esrar ele geçirildi

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Kütahya’nın Gediz ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 şahsın üzerinde 11 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Aksaklar Köyünde yaptığı operasyonda, H. K, O. Ç ve H. H. G. isimli şahıslar 11 kilo kubar esrar ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından Savcılığa sevk edildi.

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