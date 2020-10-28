Gediz'de 11 kilo esrar ele geçirildi

Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 11 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaklar köyündeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu biglisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 11 kilo kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili H.K., O.Ç. ve H.H.G. gözaltına alındı.
3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ
2020-10-28 17:28:42
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