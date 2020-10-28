Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı



Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Emet ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun ev ziyaretleri, misafirlik, günler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya geldiği faaliyetlerin yasaklanmasına ilişkin kararın süresiz olarak uzatıldığı açıklandı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 15 gün önce ilçede vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerin yasaklandığını açıklamıştı. Koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kurul, ev ziyaretleri, misafirlik, günler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya geldiği faaliyetlerin süresiz olarak yeniden yasaklandığını açıkladı. Kurul kararında, "Koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarının tehdit edilmesini engellemek için ilçemizde ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetlerin 28 Ekim 2020 tarihinden itibaren sınırlandırılmasına karar verildi" denildi.

HAYATINI KAYBEDENLER AKŞAM TOPRAĞA VERİLİYOR

Öte yandan Emet ilçesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Nazife A. (71) ve Halil S. (65) gündüz, Vasfiye İ. (81) ise akşam saatlerince cenaze töreni düzenlenerek ve koronavirüs tedbirleriyle toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Emet Ercan KOLKU

2020-10-28 21:20:01



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